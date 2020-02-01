Фермерське господарство «Гадз» відкрило новий ринок збуту своєї продукції – відтепер яблука з фруктових садів провідного аграрія на Тернопільщині Петра Гадза надходитимуть на ринки Мальдівської Республіки.

Так, 31 січня до острівної країни, яку ще називають «райським куточком», зі складів господарства вирушила перша партія яблук. Як повідомив заступник голови ФГ «Гадз» Олег Грицак, розширення ринку збуту фруктів – новий цьогорічний успіх підприємства у сфері експортування.

— Ми відправили до Мальдівів перші 40 тонн яблук сорту «Гала». Це – один із провідних сортів яблук, які вже декілька років поспіль в нас успішно вирощують та експортують. Наступна партія фруктів цього року вирушить до нового партнера приблизно 11-13 лютого, — повідомив Олег Грицак.

Пан Олег сподівається, що мешканцям сонячної країни засмакують яблука екстра класу зі садів Петра Гадза.