Воркшоп зі створення відеопоезії влаштували у Тернополі. Це три дні навчання зі професійними експертами та менторами у сфері кіно.

Відвідала захід українська акторка Римма Зюбіна. Вона допомагатиме учасникам створити яскраві відеоматеріали.

«Під час повномасштабної війни я почала вести стріми, те чого я ніколи не робила. Я почала читати поезію. Якщо до початку цієї навали в мене виникали запитання: кому воно треба? Люди читають романи, зараз сучасна українська література настільки багата, ти не встигаєш всіх авторів прочитати. А поезія… Це з якихось романтичних часів. А виявилося, я сама для себе відкрила, що це зараз дуже влучно може потрапити на твій сьогоднішній стан», – зазначила Римма Зюбіна.

Дійство проходить у креативному кластері «На пошті». Заняття триватимуть протягом трьох днів. Організатори відібрали чотири команди з України, які створять відеопоезії для презентації за кордоном.