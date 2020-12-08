Тернополянка Надія Німець розповіла про жорстокий випадок поводження з птахами, очевидицею якого стала сама.

Дівчина припустила, що невідомі викрутили голову голубу, який прилетів на один із балконів, скоріш за все, просто погрітись або у пошуку їжі. Про це пише Терен.

– Домовилась про зустріч, чекаю людину, як раптом з балкону будинку чую незрозумілий крик. Звідти вилітає голуб і падає на землю, б’ючи крилами в конвульсіях. Підійшовши ближче вияснилось, що птаху відкрутили голову і викинули. Асфальт в крові, голова голуба окремо, тулуб – окремо. В мене шок. Я не знаю ситуації, але якщо голуб прибився погрітись чи в пошуках їжі, не думаю, що це нормальна реакція людини так її вбити, можна було б налякати аби та полетіла. Одним словом, нелюди, – написала Надія у соціальній мережі.

Обурені такою ситуацією й інші користувачі фейсбуку.