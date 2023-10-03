Від сьогодні на ще одному тролейбусному маршруті не буде кондукторів

З 3 жовтня КП «Тернопільелектротранс» ще на одному тролейбусному маршруті запроваджує безкондукторну систему справляння оплати за проїзд.

Як повідомили у міській раді, безкондукторну систему оплати за проїзд буде впроваджено на тролейбусному маршруті №5. При цьому на лінії буде працювати контроль.

“Відповідальність за безквитковий проїзд несе виключно пасажир відповідно до статті 135 КУпАП”, – наголошують у міськраді.

Нагадаємо, раніше таку безкондукторну систему вже запровадили на тролейбусних маршрутах №№1, 3, 8, 10.