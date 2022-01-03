Календар «Тернопіль спортивний 2022: Від мрії до результату» презентували нещодавно у місті.

Це вже другий спортивний календар, який видає Тернопільський міський центр фізичного здоров’я населення. Минулого року він називався «Тернопіль спортивний 2021: нестримні та стильні», а його героями стали видатні спортсмени міста. Цього разу участь у зйомках календаря взяли досвідчені та юні тернопільські спортсмени.

– Кожен з нас був дитиною і кожна наша дитина має кумира, мріє стати космонавтом, співаком, артистом, поліцейським, пожежником, а можливо, спортсменом. – каже Вікторія Безгубенко, директор Тернопільського міського центру фізичного здоров’я населення. – Ми хочемо, щоб таких мрій дитячих було побільше. Для того ми запросили дорослих спортсменів, які можуть показати, розказати і захопити дитину і стати для неї кумиром в тому чи іншому виді спорту. На кожній сторінці календаря є дорослий спортсмен, який вже досягнув певних висот і дитина. І дорослий спортсмен вводить дитину у свій вид спорту.

Кожному місяцю року присвячений певний вид спорту: сноубординг, армспорт, велоспорт, фехтування, дзюдо, спортивна гімнастика, баскетбол, плавання, скейтбординг, бокс, греко-римська боротьба, футбол. Наймолодшим героєм календаря став п’ятирічний Руслан Вовк, який разом з досвідченим спортсменом представляв бокс. А найвідомішою серед дорослих є гімнастка Анастасія Бачинська. Фотографії для календаря робили Влад Кравчук, Андрій Фігурський та Інна Вовк.

Календар популяризує не тільки перспективні види спорту, а й спортивні локації міста: від універсальних спортивних майданчиків і залів ДЮСШ до скейт-парку і нового трампліну для фристайлу.

Фото Андрій Фігурський