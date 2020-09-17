За останню добу на Тернопільщині підтверджено 385 випадків зараження вірусом COVID-19. Зареєстровано один летальний випадок. Помер 74-річний тернополянин.
Про це повідомляє ДУ “Тернопільський ОЛЦ МОЗ України”.
Географія поширення нових випадків:
м. Тернопіль (113 осіб)
Бережанський район (16 осіб):
• м. Бережани – 13
• с. Жовнівка – 1
• с. Урмань – 1
• с. Лапшин – 1
Борщівський район (23 особи):
• м. Борщів – 3
• с. Шершенівка – 3
• с. Ланівці – 2
• с. Мушкатівка – 1
• с. Гуштин – 1
• с. Олексинці – 5
• с. Сков’ятин – 1
• с. Пищатинці – 2
• с. Бурдяківці – 2
• с. Кривче – 1
• смт Мельниця-Подільська – 2
Бучацький район (24 особи):
• м. Бучач – 8
• с. Підзамочок – 4
• с. Бариш – 2
• с. Рукомиш – 1
• с. Трибухівці – 3
• с. Озеряни – 1
• с. Ліщанці – 1
• с. Зубрець – 1
• с. Звенигород – 1
• с. Нові Петликівці – 1
• с. Стінка – 1
Гусятинський район (6 осіб):
• смт Гусятин – 1
• смт Гримайлів – 2
• с. Яблунів – 1
• с. Сидорів – 1
• с. Увисла – 1
Заліщицький район (19 осіб):
• с. Шипівці – 1
• м. Заліщики – 6
• смт Товсте – 1
• с. Бедриківці – 3
• с. Солоне – 1
• с. Поділля – 2
• с. Зелений Гай – 1
• с. Литячі – 1
• с. Щитівці – 2
Збаразький район (29 осіб):
• м. Збараж – 6
• смт Вишнівець – 4
• с. Старий Вишнівець – 4
• с. Колодне – 2
• с. Нижчі Луб’янки – 1
• с. Чернихівці – 1
• с. Доброводи – 3
• с. Базаринці – 2
• с. Малий Глибочок – 2
• с. Гнидава – 1
• с. Кривчики – 1
• с. Вищі Луб’янки – 1
• с. Кинахівці – 1
Зборівський район (25 осіб):
• м. Зборів – 8
• смт Залізці – 2
• с. Чистопади – 1
• с. Городище – 1
• с. Озерна – 2
• с. Підгайчики – 1
• с. Гаї-Розтоцькі – 1
• с. Футори – 1
• с. Хомівка – 1
• с. Беримівці – 5
• с. Жабиня – 2
Козівський район (7 осіб):
• смт Козова – 2
• с. Криве – 1
• с. Купчинці – 3
• с. Яструбове – 1
Кременецький район (13 осіб):
• м. Кременець – 3
• м. Почаїв – 3
• с. Чугалі – 1
• с. Іванківці – 1
• с. Сапанів – 1
• с. Шпиколоси – 1
• с. Підлісці – 1
• с. Старий Почаїв – 1
• с. Великі Млинівці – 1
Лановецький район (10 осіб):
• м. Ланівці – 4
• с. Молотків – 2
• с. Снігурівка – 2
• с. Маневе – 2
Монастириський район (4 особи):
• м. Монастириська – 4
Підволочиський район (12 осіб):
• смт Підволочиськ – 1
• м. Скалат – 2
• с. Богданівка – 1
• с. Скорики – 2
• с. Зарубинці – 1
• с. Городниця – 1
• с. Колодіївка – 1
• с. Панасівка – 3
Теребовлянський район (21 особа):
• с. Семенів – 3
• м. Теребовля – 4
• смт Микулинці – 4
• с. Варваринці – 1
• с. Конопківка – 3
• с. Буданів – 1
• с. Кобиловолоки – 1
• с. Зубів – 2
• с. Довго – 1
• с. Соколів – 1
Тернопільський район (26 осіб):
• с. Соборне – 1
• смт Велика Березовиця – 2
• с. Буцнів – 2
• с. Гаї-Гречинські – 1
• с. Настасів – 2
• с. Скоморохи – 1
• с. Грабовець – 1
• с. Великі Гаї – 7
• с. Довжанка – 1
• с. Байківці – 1
• смт Великі Бірки – 1
• с. Підгородне – 2
• с. Драганівка – 1
• с. Гаї-Шевченківські – 1
• с. Смиківці – 2
Чортківський район (21 особа):
• м. Чортків – 11
• с. Колиндяни – 1
• с. Долина – 2
• с. Шманьківчики – 2
• с. Залісся – 1
• с. Угринь – 1
• с. Милівці – 1
• с. Улашківці – 2
Шумський район (16 осіб):
• с. Васьківці – 2
• с. Мала Іловиця – 2
• м. Шумськ – 5
• с. Цеценівка – 1
• с. Тилявка – 1
• с. Підгайці – 1
• с. Ходаки – 1
• с. Онишківці – 3