На позачерговому засіданні Верховної Ради в ніч з 30 на 31 березня народні депутати підтримали законопроект про відкриття ринку землі.

УНІАН пише, що означають ухвалення земельної реформи й основні положення закону.

Рада ухвалила закон про запровадження ринку землі з липня 2021 року

Законопроект № 2178-10 “Про внесення змін у деякі законодавчі акти України про обіг земель сільськогосподарського призначення” під час позачергового засідання ВР 30 березня підтримала більшість народних депутатів.

Зокрема, “За” ухвалення законопроекту в другому читанні і в цілому проголосували 259 народних депутатів за необхідного мінімуму в 226 голосів. Так, фракція “Слуга народу” віддала 206 голосів, “Європейська солідарність” – 23 голоси, “Голос” – 13, депутатська група “Довіра” – 12 та 5 голосів від позафракційних. При цьому фракції ОПЗЖ, “Батьківщина” та депутатська група “За майбутнє” не підтримали прийняття закону жодним голосом.

Що передбачає земельна реформа

Запуск ринку землі в Україні відбудеться 1 липня 2021 роки (у попередній редакції з 1 жовтня 2020 року).

Основні положення ухваленого законопроекту № 2178-10:

– До 1 січня 2024 року купувати землю зможуть тільки фізичні особи-громадяни України.

– Допуск іноземців до купівлі землі на території України буде можливе лише після ухвалення відповідного рішення на загальнонаціональному референдумі.

– Землі сільськогосподарського призначення державної та комунальної власності продаватися не будуть.

– Концентрація землі в одні руки в перші два роки після запуску земельної реформи обмежена площею 100 га. З 1 січня 2024 року купувати землю дозволять українським юридичним особам в концентрації не більше 10 тис. га.

– Розрахунок за покупку ділянок буде проходити тільки в безготівковій формі.

– Банки можуть бути власниками земельних ділянок у межах стягнення застави.

– Такі ділянки повинні бути відчужені на торгах протягом 2-х років.

– Юридичним особам, учасниками яких є громадяни держави-агресора, фізичним особам, щодо яких застосовані санкції, забороняється купувати землю навіть за умови проведення референдуму.

– Іноземним громадянам забороняється купівля земельних ділянок у 50-км зоні від державного кордону України, незалежно від рішення референдуму.

– Ціна продажу ділянок сільськогосподарського призначення не може бути нижчою від їх нормативної грошової оцінки. Дана норма буде діяти до 1 січня 2030 року.

Відкритий ринок землі – умова збільшення програми МВФ

27 березня під час засідання фракції “Слуга народу” Володимир Зеленський повідомив, що Україна домовилася з МВФ про збільшення програми до 10 млрд доларів. Президент зазначив, що без отримання допомоги від міжнародних партнерів країні загрожує падіння економіки і дефолт.

Умовою надання допомоги від Фонду є ухвалення закону про банки і закону про землю. Відразу після виконання вимог МВФ Україна може отримати перший швидкий транш протягом 2-х тижнів в розмірі близько 2 млрд доларів.

Варто зазначити, що парламент розглядав поправки до закону “Про обіг землі” з початку лютого 2020. Всього в документ внесли 4018 правок, і їх розгляд планувалося завершити до другого читання до 19 березня.

Нагадаємо, Верховна Рада під час засідання 13 листопада ухвалила у першому читанні депутатський законопроект 2178-10, який запроваджуватиме ринок землі в Україні. За відповідне рішення проголосували 240 депутатів. Серед них 227 голосів дали депутати від “Слуги народу” та 13 позафракційних.

Законопроект також чітко внормовує перелік тих, хто може набувати права власності на землю – громадяни України, територіальні громади, держава, юридичні особи України та іноземні громадяни і особи без громадянства у разі набуття в порядку спадкування та обов’язком відчужити ділянку протягом року.

Згідно з прогнозами Світового банку, відкриття ринку землі сільгосппризначення може щорічно приносити українській економіці додатково від 700 млн до 1,5 млрд доларів.