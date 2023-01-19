Знову трагічна звістка.

У Донецькій області загинув боєць з Тернопільщини Сергій Копотілов. Йому було 50 років.

Про непоправну втрату повідомили на сторінці Підволочиської селищної ради.

“Підволочиська громада з глибоким сумом сповіщає, що 16 січня 2023 року під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Красна Гора на Донеччині загинув старший солдат 55-го окремого стрілецького батальйону ЗСУ, великий патріот України, 50-річний житель селища Підволочиськ – КОПОТІЛОВ СЕРГІЙ.

Співчуваємо важкій втраті коханого чоловіка, улюбленого батька, колеги та побратима.

Вічна пам’ять!!!

Герої не вмирають!!!”, – ідеться у повідомленні.

Про зустріч тіла та похорон буде повідомлено додатково.