Знову трагічна звістка.
У Донецькій області загинув боєць з Тернопільщини Сергій Копотілов. Йому було 50 років.
Про непоправну втрату повідомили на сторінці Підволочиської селищної ради.
“Підволочиська громада з глибоким сумом сповіщає, що 16 січня 2023 року під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Красна Гора на Донеччині загинув старший солдат 55-го окремого стрілецького батальйону ЗСУ, великий патріот України, 50-річний житель селища Підволочиськ – КОПОТІЛОВ СЕРГІЙ.
Співчуваємо важкій втраті коханого чоловіка, улюбленого батька, колеги та побратима.
Вічна пам’ять!!!
Герої не вмирають!!!”, – ідеться у повідомленні.
Про зустріч тіла та похорон буде повідомлено додатково.