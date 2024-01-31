Прокурори вимагають повернути у власність держави землі природно-заповідного фонду вартістю понад 400 млн грн.

Прокурори Теребовлянської окружної прокуратури звернулись до суду з позовом в інтересах держави про витребування двох земельних ділянок у державну власність площею майже 7 га вартістю понад 400 млн грн, які перебувають в межах загальнодержавного заказника «Товтровий степ».

Прокурори з’ясували, що землі природно-заповідного фонду були незаконно передані в комунальну власність Підволочиської селищної ради та надалі – в оренду фермерському господарству для здійснення сільськогосподарського виробництва.

Ухвалою Господарського суду Тернопільської області відкрито провадження у справі, повідомляє пресслужба Тернопільської обласної прокуратури.