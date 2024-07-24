На фронті загинув захисник з Тернопільщини Юрій Копчук. Йому було лише 27 років

Жахлива звістка з фронту надійшла у Скориківську громаду на Тернопільщині.

Війна забрала життя захисника із села Терпилівка Юрія Миколайовича Копчука, 1997 р. н.

Про важку втрату повідомили у Підволочиській селищній раді.

“Жителі Підволочиської громади ніколи не були байдужими до таких сумних звісток. І висловлювали своє співчуття при зустрічі кортежу з тілом загиблого героя у селищі Підволочиськ спільною молитвою.

При отриманні, найближчим часом, додаткової інформації просимо жителів нашої Підволочиської громади прийти та почесно зустріти воїна, який останній раз повертається додому”, – зазначають у селищній раді.