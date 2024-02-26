Обираючи новий кухонний гарнітур, завжди хочеться, щоб він повністю відповідав усім вашим вимогам. Проте фабричні готові кухні часто мають якісь недоліки, тому ви навряд чи зможете обрати серед них ідеальну для себе.

Не поспішайте відмовлятися від своїх мрій та обирати найкраще з найгіршого, адже є інший вихід. Задумайтесь над замовленням кухонного гарнітура за індивідуальним проектом з урахуванням усіх ваших побажань та особливостей вашої кухні. У цій статті ви дізнаєтесь про переваги таких кухонь та отримаєте корисні поради щодо їх замовлення та проектування.

Переваги вбудованих кухонь

Головною перевагою такого гарнітура є економія місця на кухні. Його дизайн передбачатиме розміщення різноманітної кухонної техніки за фасадами меблів, не захаращуючи нею увесь вільний простір.

Також вбудовані кухні часто виглядають затишнішими, ніж звичайні. Погодьтеся, це позитивно впливає на настрій господарки та усіх членів її родини. І це ще навіть не всі сильні сторони таких кухонь. Серед інших їх переваг найчастіше виділяють такі:

Можливість створення плавного переходу з одного простору в інший, що робить вбудовані меблі частиною інтер’єру вашої домівки;

Ефективне використання кухонного простору за рахунок великої кількості ящиків, шафок та полиць для зберігання техніки, посуду та інших речей;

Можливість вдалого маскування нерівних стін;

Ймовірність розділення побутової техніки, що працює у різних температурних режимах, адже каркас цієї кухні має теплоізоляційні властивості;

Гарний рівень звукоізоляції техніки, вмонтованої у такий гарнітур;

Використання якісних будівельних матеріалів при виробництві.

Замовлення кухні

Зупинившись на варіанті виготовлення кухні під замовлення, обов’язково дотримуйтесь певних правил. Перш за все, варто серйозно поставитися до вибору майстрів. При їх виборі орієнтуйтесь на рекомендації, фото зроблених ними кухонь та рівень їх майстерності.

Обравши виконавця, не соромтеся висловлювати свої ідеї та побажання, але й не забувайте прислуховуватися і до його порад. Обговорюючи з ним ваш майбутній кухонний гарнітур, не забудьте врахувати такі моменти:

наявність виступаючих елементів (труби та кути);

площа приміщення;

вільний простір для меблів;

точна кількість побутових приладів, які необхідно вмістити в гарнітур.

Поради щодо розміщення кухонних блоків та техніки

При створенні плану проекту вашої майбутньої вбудованої кухні дуже важливо усе добре розрахувати та не помилитись у розміщенні меблів та техніки. На цьому етапі радимо вам скористатися такими порадами:

не розміщуйте блоки поруч з пральною та посудомийною машинами;

краще ставте холодильник подалі від опалювальних пристроїв та побутової техніки, що здатна нагріватися;

обираючи техніку для вбудовування, обов’язково зверніть увагу на розміри ваших майбутніх шафок;

Скористайтеся цими порадами та врешті решт ви обов’язково отримаєте вбудовану кухню своєї мрії!