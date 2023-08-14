Саме так. Ці модулі дуже популярні і їх частенько купують коли треба облаштувати сучасне житло. Причому не має значення, мова йде про великий заміський будинок чи квартиру в місті.

Цей модуль буде завжди доречним і не дивно, що більшість мануфактур пропонують цілі колекції, де представлені обідні столи на всі смаки і бюджети. Спеціалісти МебельОк допоможуть розібратися з запропонованими рішеннями, бо вибір справді величезний і кожна модель має свої або дизайнерські або конструктивні особливості.

Дизайн VS ергономічність

На щастя, сучасному споживачеві не доводиться обирати між красивим зовнішнім виглядом і комфортом та безпекою. Всі меблі, доступні покупцям, і обідні столи не виключення, виготовлені з якісних матеріалів з додаванням не менш якісної та функціональної фурнітури.

Отже на вибір покупцям мануфактури пропонують обідні столи у різних:

Дизайнах;

Стилях;

Формах;

Розмірах;

Цінових сегментах;

Кольорах;

Текстурах.

Складно навіть визначити, який варіант є самим популярним. Бо ті хто віддає перевагу класичним інтер’єрам, обирають столи обідні з натурального дерева. Якщо у вас у квартирі чи будинку переважає стиль Лофт, то кращий вибір стіл з дерев’яною столешнею і металевими ногами. До речі, виробники експериментують не тільки з формами і розмірами, а і техніками обробки деревини. Тому не важко підібрати модель з «дикою» крайкою, або виконану в техніці river table (з додаванням елементів з епоксидної смоли). Рішень багато і кожне з них привертає увагу.

Безперечно, обідній стіл має бути великих розмірів щоб мати можливість розмістити всіх членів сім’ї навіть якщо на святкову трапезу зійдуться кілька поколінь. Але тримати в будинку чи тим більше в квартирі величезний стіл, теж не дуже хочеться. Як знайти компроміс? Все просто, треба вибрати модель, яка розкладається, причому не на одну/дві, а навіть на три і чотири секції. Самі виробники такі моделі називають XL за їх здатність з компактного столика перетворюватися у величезний обідній модуль. Ну а якщо ще і приставку використати, то розміри модуля вже варто визначати як XXL.

Щодо вартості, то вона різна і залежить від багатьох параметрів, в тому числі:

Матеріали, які використовуються для виготовлення столешні, ніжок; Фурнітури; Складності дизайну; Розмірів; Колекції.

Добре, що асортимент включає різні рішення, отож придбати обідній стіл, який ідеально впишеться в вашу квартиру чи будинок не проблема. Якщо величезний вибір ускладнить процес підбору, скористайтеся консультаціями експертів MebelOk. Вони добре розуміються і на трендах меблевої моди, і на матеріалах, і на особливостях конструкції.