Валило дерева і затоплювало вулиці: що накоїла стихія у Тернополі. ФОТО

На щастя через зливу і сильний вітер ніхто з людей не постраждав. Станом на 18 годину у Тернополі відомо про п’ять повалених дерев.

Як повідомляє міський голова Сергій Надал, на вулиці Замковій дерево впало на лінію електропередач та легковий автомобіль. Також на вулиці Живова дерево, яке впало, пошкодило авто.

Зверніть увагу, на автодорозі Р-43 між с. Чернихівці та м. Збараж негода повалила дерева на проїжджу частину.

“Якщо ви бачите пошкоджені лінії електропередач, не підходьте близько! Викликайте рятувальників”, – закликає міський голова, – “Наші рятувальники та комунальні служби працюють над усуненням наслідків негоди”.