Валерій Устинов, котрий стріляв по дітях, сидітиме за ґратами сім років

Тернопільський апеляційний суд підтримав позицію прокурора щодо призначення покарання – 7 років позбавлення волі стрільцеві, що поранив двох дітей на спортивному майданчику у Тернополі.

Про це повідомила пресслужба Тернопільської обласної прокуратури.

Прокурор довів у суді, що саме обвинувачений вистрілив із рушниці у хлопчика, який 21 січня 2021 року отримав множинні тілесні ушкодження під час прогулянки. Лікарі, прооперувавши 11-річну дитину, витягли з її тіла близько 40 дробинок. Згодом правоохоронці виявили ще одного постраждалого – 8-річного хлопчика, з щоки якого теж витягнули дріб з мисливської рушниці.

Суд апеляційної інстанції залишив в силі вирок Тернопільського міськрайонного суду, не задоволивши апеляційну скаргу обвинуваченого про пом’якшення йому покарання.

Вирок вступив у законну силу.

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