Вистрелив випадково, коли чистив зброю. Так пояснив свої дії в суді Валерій Устинов, якого підозрюють у пострілі по дітях поблизу 27 школи.

22 лютого відбувся апеляційний розгляд скарги щодо обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою підозрюваного. Захист в апеляційній скарзі просив суддю не застосовувати до нього запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Втім, марно — апеляційну скаргу залишили без задоволення.

Про це повідомляє 0352.ua з посиланням на пресслужбу суду.

“У поданій апеляційній скарзі захисник просив застосувати до його підзахисного запобіжний захід, не пов’язаний з позбавленням волі. Вказав, що Валерій У. повністю визнав свою вину, здав український та закордонний паспорти, має малолітню дитину та мати пенсіонерку. Сам підозрюваний зазначив, що постріл здійснив випадково, коли чистив зброю. За результатом апеляційного розгляду апеляційну скаргу залишено без задоволення”, – йдеться у повідомленні.

Також повідомляється, що ухвалу слідчого судді щодо обраної підозрюваному міри запобіжного заходу у виді тримання під вартою до 3 квітня 2021 року включно, без визначення розміру застави залишено без змін.

Нагадаємо, житель Тернополя 21 січня цього року приблизно об 11 год через відчинене вікно квартири зробив прицільний постріл із двоствольної рушниці по дітях, які бавились на сніговій гірці та спричинив тяжкі тілесні ушкодження 11-річному хлопчику. Другій дитині дробом було поранено щоку.

Чоловікові висунуто підозру, він зараз під вартою.

Санкція відповідної кримінальної статті передбачає від 5 до 8 років позбавлення волі.