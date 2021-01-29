Максима Капустяника, у якого стріляли з рушниці, перевели з реанімації. ВІДЕО

Поки хлопчик знаходиться у лікарні, поліція міста Тернополя чекає на рішення експертиз щодо рушниці, з якої цілилися по дітях. Якщо вони підтвердять версію про те, що у потерпілих стріляли з вилученої зброї, її власник опиниться за ґратами.

За словами батька потерпілого хлопчика, його сина вчора нарешті перевели з реанімації у палату інтенсивної терапії. Зараз він знаходиться під наглядом лікарів, сином у столичній лікарні опікується мама. Коли хлопця випишуть з лікарні невідомо – попереду ще тривалий період реабілітації.

Наразі, каже батько Максима, коштів вони не потребують, адже лікування та реабілітацію маленького тернополянина взяли на себе у ФК “Динамо”. Напередодні із татом хлопчика зустрівся президент клубу Ігор Суркіс.

Детальніше – у сюжеті “Тернопіль 1“: