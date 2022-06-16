Мільйон гривень за моральну шкоду і сім років тюрми: суд виніс вирок нелюду, котрий стріляв з рушниці по дітях

Сім років позбавлення волі отримав Валерій Устинов – обвинувачений у стрілянині в дітей, які каталися на санках у Тернополі. Вирок виніс Тернопільський міськрайонний суд 15 червня.

Також суд стягнув з обвинуваченого 1 мільйон гривень моральної шкоди на користь родини потерпілого – 13-річного Максима. Хлопчик отримав важкі травми і ще потребує лікування та реабілітації, повідомив його батько Ярослав Капустяник. Про це пише ТЕРЕН.

Батько вважає вирок суду справедливим і вважає, що за скоєне потрібно відповісти. Та найбільше чоловік щасливий, що його син живий, адже все могло бути по-іншому.

За словами Ярослава Капустяника, після пострілу три дробини пройшли тілом дитини навиліт, 9 – медикам вдалося забрати. Ще 30 дробин залишають в тілі хлопчика. У Максима були уражені внутрішні органи – легені, кишечник.

“Ми збиралися навесні їхати у Київ на повторний огляд, але зважаючи на війну, ми не змогли цього зробити. Медики сказали зробити деякі аналізи, ми їх зробили, поки все добре. Як тільки буде можливість, поїдемо до Києва”, – каже Ярослав Капустяник.

Як каже чоловік, за півтора року, відколи сталася біда з його сином, він не отримав жодного відшкодування на лікування дитини від обвинуваченого.

“На останньому засіданні він сказав, що дуже шкодує, що так сталося і хоче відшкодувати завдані збитки. Але протягом всього часу жодного разу цього не зробив. Було, що його захисник говорив про відшкодування, але ні разу не було спроби допомогти. Це можна було зробити в будь-який спосіб, тільки було б бажання”, – вважає Ярослав Капустяник.

Максим мріяв займатися спортом, захоплювався футболом. Зараз він цим займатися не може за станом здоров’я.

“Він дуже сильний хлопець і ми віримо, що все у нього буде добре!”, – сподівається батько.

До слова, як пояснював під час слідчого експерименту Валерій Устинов, цього дня, коли була стрілянина, він вирішив почистити рушницю. Стояв якраз біля підвіконня, і зброя випадково вистрелила. Вікно було відчинене, оскільки він прибирав дома. Однак експертиза встановила, що постріл був навмисним і міг відбутися лише при максимальному натисканні на курок.

Нагадаємо, випадок, під час якого постраждали діти, стався у Тернополі 21 січня 2021 року на «Сонячному». До лікарні потрапив 11-річний школяр. Травми хлопчик отримав від пострілу під час катання на санках на гірці поблизу 27-ї школи. З його тіла вийняли майже десяток дробин, хлопчик переніс кілька операцій, довгий час перебував на лікуванні та реабілітації. Згодом правоохоронці встановили, що пораненим був ще один хлопчик – 8-річний. Дробина потрапила йому у щоку.

Через декілька днів з підозрою у цьому злочині затримали тернополянина Валерія Устинова, який проживав у квартирі у будинку неподалік. Чоловіка одразу взяли під варту. У СІЗО він перебував упродовж всього досудового розслідування і судового процесу. Розгляд справи Устинова в суді тривав майже рік. Справу передали до суду у липні минулого року. Обвинуваченого судили за ч. 4. ст. 290 та ч. 1 ст. 121 Кримінального кодексу України – хуліганство, вчинене з використанням зброї, та заподіяння умисного тяжкого тілесного ушкодження.