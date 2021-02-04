У стрільбі по дітях біля тернопільської школи підозрюють тренера з бодібілдингу, – ЗМІ. ФОТО

Сьогодні у Тернополі обиратимуть запобіжний захід чоловікові, якого підозрюють у стрілянині по дітях.

Як стало відомо “Тернополянам” з власних джерел, підозрюють у злочині інструктора одного із спортклубів міста Валерія Устінова, родом з Рівненщини.

Прокуратура вимагає запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.

Чоловіку інкримінують ч.4 ст. 296 (Хуліганство) та ч.1 ст. 121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження) КК України. Санкції статей передбачають позбавлення волі на строк до семи та восьми років.





Нагадаємо, 11-річного Максима Капустяника поранили, коли він катався на санках біля школи № 27. Травми були схожі на опіки від петарди, але згодом лікарі нарахували понад 4 десятки дробинок, деякі з них травмували внутрішні органи. Його забрала швидка.

Згодом стало відомо про ще одну жертву стрілка. Осколок в роті через вистріл з гладкоствольної рушниці отримав 8-річний хлопчик, який також катався на санках.

Правоохоронці встановили траєкторію та вікно, з якого ймовірно був здійснений постріл. Поліцейські обшукали квартиру, вилучили зброю та направили її на експертизу. Підозру ймовірному стрільцю ще не оголошували. Чоловік свою провину заперечував.

Повідомлення про вибух невідомого предмету на спортивному майданчику біля школи № 26 надійшло у поліцію близько 21 січня близько 11:00. Бригада екстреної швидкої допомоги забрала дитину у лікарню. Рятували життя Максима у столичній клініці “Охматдит”.

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