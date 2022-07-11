Вагітна жінка постраждала у ДТП на Тернопільщині

Увечері восьмого липня на автодорозі Доманове-Ковель-Чернівці-Тереблече, в межах селища Велика Березовиця, зіткнулися дві іномарки.

Читайте також: На Тернопільщині водій збив бетонний стовп, який зім’яв автомобіль, наче бляшанку. ФОТО

При виїзді слідчо-оперативної групи стало відомо, що водій автомобіля Mercedec Benz врізався в автівку попереду.

Удар відбувся в той момент, як кермувальник Ford Sierra зупинився на світлофорі. На момент аварії в салоні Ford Sierra перебувала вагітна жінка. Її з травмами госпіталізували.

Читайте також: Від удару водія викинуло з салону: у Тернополі зіткнулися автомобілі. ФОТО