Увечері восьмого липня на автодорозі Доманове-Ковель-Чернівці-Тереблече, в межах селища Велика Березовиця, зіткнулися дві іномарки.
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При виїзді слідчо-оперативної групи стало відомо, що водій автомобіля Mercedec Benz врізався в автівку попереду.
Удар відбувся в той момент, як кермувальник Ford Sierra зупинився на світлофорі. На момент аварії в салоні Ford Sierra перебувала вагітна жінка. Її з травмами госпіталізували.
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