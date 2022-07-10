Від удару водія викинуло з салону: у Тернополі зіткнулися автомобілі. ФОТО

Сьогодні, близько 10-ї години ранку, на перехресті вулиць Львівської та Тернопільської сталася ДТП з потерпілими за участю автомобілів Volvo та ВАЗ.

За попередньою інформацією, водій автомобіля Volvo не надав перевагу в русі водію автомобіля ВАЗ, який рухався головною дорогою.

Внаслідок зіткнення постраждав водій автомобіля Volvo. Оскільки, чоловік був не пристебнутий паском безпеки, через силу удару, його просто викинуло із салону автомобіля на проїжджу частину.

“Нагадуємо вам про обов’язковість використання ременів безпеки, адже вони можуть зберегти ваше життя та здоров’я.

Застосування ременя безпеки зменшує ризик загибелі водія за лобового зіткнення у 2,3 раза, за бокового — в 1,8 раза, а при перекиданні авто — в 5 разів.

Санкція ч. 5 ст. 121 (Порушення правил користування ременями безпеки або мотошоломами) КУпАП передбачає штраф у розмірі 510 гривень. Та чи вартує ваше життя цих коштів?”, – звертаються у патрульній поліції Тернополя.

На місці події працювали патрульні та слідчий по ДТП. Потерпілого, внаслідок зіткнення, чоловіка ушпиталили.