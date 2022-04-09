Реєстрацію для участі у національному мультипредметному тестуванні продовжили до 19 квітня включно. Відповідне рішення прийняли у Міністерстві освіти і науки України.

В українському центрі оцінювання якості освіти пояснили, що для організації вступних випробувань на бакалаврат потрібна підтверджена інформація про потенційних учасників цих випробувань. Таку інформацію вони отримають з бази даних реєстрації для участі в ЗНО.

Створити реєстраційну карту необхідно тільки тим, хто ще не реєструвався для проходження ЗНО. Тим, хто вже був зареєстрований, повторно цього робити не потрібно. Якщо є можливість, то після заповнення необхідно роздрукувати свою реєстраційну картку, написати від руки заяву про участь у тестуваннях, додати копію паспорта (за потреби додати медичний витяг про створення для вас спеціальних умов для проходження тестувань) і передати ці документи керівникові свого закладу освіти. Якщо такої можливості немає ー не хвилюйтеся: достатньо того, що є сформована реєстраційна картка. У травні, кожний, хто зареєструвався для участі в ЗНО, на своїй Інформаційний сторінці обов’язково повинен підтвердити бажання складати це тестування, а також повідомити організаторам про те, у якому регіоні він перебуватиме в липні.

Станом на початок квітня для участі у ЗНО у Тернопільській області зареєструвалося понад 9 500 учнів.