До проведення Національного мультипредметного тесту готуються на Тернопільщині.

Порядок іспитів Міністерство освіти і науки затвердило відповідним наказом у кінці грудня 2023 року. Що змінилося та як проходитиме тестування під час брифінгу у ТОВА розповів заступник директора з питань ЗНО та моніторингу якості освіти Юрій Шайнюк.

Цього року буде не два, а три обов’язкові предмети: українська мова, математика та історія України. Тест з історії України охоплює період із 16 до 21 століття. Щодо предметів на вибір, то порівняно з минулим роком, додалося два предмети: українська література і географія, яких не було у попередні роки. Наказом також затверджено кількість балів, які можна отримати за той чи інший предмет і таблиці переведення тестових балів. Кожному учаснику на його індивідуальну сторінку буде надіслано запрошення де буде вказано адреса пункту тестування, його дата та час. За попередньою інформацією реєстрація учасників НМТ розпочнеться у березні.

– Заплановано, що кожен тимчасовий екзаменаційний центр буде обладнаний камерами відеоспостереження, – додає Юрій Шайнюк. – Ще раніше було задекларовано Українським Центром оцінювання якості освіти, що, можливо, в пункті тестування будуть використовувати металодетектор. Ми мали кілька негативних прикладів минулого року, коли деякі учасники іспитів користувалися мобільним телефоном. Камери відеоспостереження і металодетектор зніме цю проблему з порядку денного. Важливою умовою у пункті тестування є сховище. Під час повітряної тривоги буде зупинена робота і всі учасники тестування йдуть у сховище. Після відбою продовжується робота. Якщо тривога затягнеться на довший час, то кожен зможе пройти тестування у додаткову сесію, яка триватиме приблизно з кінця червня до 19 липня.