Випускники, які планують вступати до вищих навчальних закладів повинні скласти національний мультипредметний тест. Для цього необхідно зареєструватися на тестування на сайті Українського центру оцінювання якості освіти. Така реєстрація розпочалася 14 березня і триватиме до 11 квітня.

Як повідомив заступник директора з питань ЗНО та моніторингу якості освіти Тернопільського обласного інституту післядипломної освіти Юрій Шайнюк, в області на НМТ вже зареєструвалося 6 154 особи. За попередніми даними загальна кількість учасників тесту цього року складе 8-9 тисяч осіб. Процедура реєстрації складається із декількох кроків.

– Найперше, треба створити свій персональний кабінет, – розповів Юрій Шайнюк. – Для цього вводяться персональні дані: ідентифікаційний номер платника податків та паспорт, прізвище, ім’я, по-батькові, дата народження та контактні дані: електрона пошта і номер мобільного телефону. Другий крок – обрати навчальний предмет за вибором. У нас цього року будуть тести з чотирьох предметів: три обов’язкові – математика, українська мова та історія України та один на вибір. Також потрібно вказати регіон, у якому учасник буде на момент проведення тестування і вибрати із переліку цей регіон. Для тих, хто закордоном також є така можливість. В цьому році тестування проходитиме більше ніж у 30 країнах у понад 55 містах світу. Третій крок – завантажити документи: паспорт, ідентифікаційний номер та документ, який засвідчує освіту. Для випускників минулих років це свідоцтво чи атестат про повну загальну середню освіту, для цьогорічних випускників – довідка встановленого зразка. Четвертий крок – надіслати документи до регіонального центру. У нашому випадку це Івано-Франківський регіональний центр оцінювання якості освіти. Впродовж тижня буде або підтвердження або відмова у реєстрації, якщо вона здійснена неправильно. У такому випадку можна буде ще до 15 квітня внести зміни до своїх реєстраційних даних.

Тестування проходитиме з 14 травня до 25 червня за окремим графіком УЦОЯО. Кожен зареєстрований учасник орієнтовно до 7 травня на своїй персональній сторінці побачить запрошення на тестування, де буде вказано дату, час, місце і назву тимчасового екзаменаційного центру, де він буде складати іспит. Цю інформацію не потрібно розголошувати з метою безпеки.