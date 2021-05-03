Міністерство охорони здоров’я оновило розподіл на карантинні зони. “Червоний” рівень епіднебезпеки діятиме у семи областях. Тернопільщина перебуватиме у “помаранчевій” зоні.

У “червоній” зоні карантину опинилися Житомирська, Запорізька, Полтавська, Сумська, Харківська, Хмельницька та Чернігівська області. До “помаранчевої” зони включені: Волинська, Дніпропетровська, Донецька, Кіровоградська, Луганська, Рівненська, Тернопільська та Черкаська області. Київ належатиме до “жовтої” зони карантину.

Як повідомила начальниця управління охорони здоров’я області Ольга Ярмоленко, нині у лікарнях краю на стаціонарному лікуванні перебуває 899 осіб, серед них — четверо дітей.

“802 пацієнти — з підтримкою киснем, 27 – на апараті ШВЛ. Всього на кисневій підтримці – 802 особи, що на 2,7 % менше, ніж за попередню добу. Ліжковий фонд під COVID-19 становить – 2482, з них забезпечено киснем – 2233. Вільні ліжко-місця під COVID-19 станом на сьогодні – 1583, вільні ліжка з підведеним киснем — 1431. Показник завантаженості ліжок по області – 36,2% з підозрами та 36,2% без підозр, по місту Тернополі – 38,7% з підозрами та 38,7% без підозр”.

Загалом у лікарнях області діє 4766 місць, більше половини ліжок в умовах пандемії коронавірусу передбачили для інфікованих пацієнтів.