На Хмельниччині з українського винищувача збили ворожу ракету, яку російські війська у ніч на 30 березня спрямували на об’єкти цивільної інфраструктури.

Про це повідомляє пресслужба Сухопутних військ ЗСУ, передає Громадське радіо.

«Сьогодні, вночі, одну із крилатих ракет окупанта, яка була спрямована на об’єкти цивільної інфраструктури Хмельниччини, збито ракетою класу «повітря-повітря» з українського винищувача. З кожним днем, від початку повномасштабної війни, Повітряні сили та інші підрозділи сил Оборони збивають дедалі більше ракет рашистів, використовуючи усе наявне озброєння, в тому числі ПЗРК», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що російські війська з 24 лютого по 30 березня втратили близько 17,3 тис. особового складу. Крім того, ворог втратив танків – 605, бойових броньованих машин – 1723, артилерійських систем – 305, РСЗВ – 96, засобів ППО – 54, літаків – 131, гелікоптерів – 131, автомобільної техніки – 1184, кораблів /катерів – 7, цистерн з ПММ – 75, БПЛА оперативно-тактичного рівня – 81, спеціальної техніки – 21, пускових установок ОТРК/ТРК – 4.