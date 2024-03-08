В сусідній з Тернопільщиною області чоловіки з сокирами напали на працівників ТЦК. ВІДЕО

Двоє чоловіків на “Ниві” протаранили чоловіків у військовій формі.

У Чернівецькій області чоловік на “Ниві” протаранив блок-пост ТЦК. Один з чоловіків у військовій формі потрапив на капот авто, інший встиг ухилитися. Про це пише видання Чернівецький промінь.

Ймовірно, перед цим працівники ТЦК зупинили чоловіка на коні з сокирою. Зупинивши авто, чоловік вийшов в руках з сокирою і попрямував до чоловіків у формі, з криками і лайкою виганяв їх з села. Один з чоловіків, сокирою вибив скло автівки працівників ТЦК.

Поряд стояли ще кілька військових зі зброєю та поліцейський, проте у конфлікт між чоловіками не лізли, прокоментувавши це так: “Викликай групу реагування, або на 102 дзвони”.