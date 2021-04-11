У Заліщицькій громаді на Тернопільщині посилили карантин. Там заборонили приймати відвідувачів у розважальних закладах, спортзалах, дитячих кімнатах. Також запровадили дистанційне навчання в усіх класах шкіл.

Як повідомив голова громади Іван Дрозд, обмеження діятимуть, поки не стабілізується епідемічна ситуація.

“Минулого тижня ситуація з коронавірусом на території значно ускладнилася. Бачимо, що значну кількість випадків почали реєстрували і серед молодших людей. Є велика загроза і для старших людей, особливо тих, хто у зоні ризику. Відтак на засіданням місцевої комісії з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій було прийнято рішення про запровадження додаткових обмежень. І старші класи, і початкова школа працюватимуть дистанційно до 23 квітня. Дошкільні навчальні заклади діятимуть у звичному режимі з дотримання карантинних вимог”.

Учора у Заліщицькій громаді зареєстрували 14 нових випадків коронавірусу. А загалом у Чортківському районі виявили 141 випадок COVID-19.