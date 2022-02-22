На Тернопільщині знизилися темпи щеплення від COVID-19.

Про це повідомили під час наради у департаменті охорони здоров’я. Минулої доби в області щепили лише 947 осіб. А загалом ресурси дозволяють проводити майже десять тисяч процедур щодоби.

Під час наради проаналізували стан виконання завдань, визначених регіональним планом вакцинальної кампанії в області. «Останнім часом бачимо, що темпи щеплення скоротилися. Щодня ми проводимо трохи більше тисячі щеплень. Це дуже мало, порівняно із тією кількістю, яку ми можемо робити. Проблемою є, зокрема, низький рівень щеплення серед людей 60 плюс. Серед них не вакциновано близько 30% населення. Це попри те, що вакцинація зараз максимально доступна. Щоб провакцинувати 70% населення трьома дозами, то потрібно ще зробити мільйон щеплень. Тобто перед нами стоїть складне завдання. Мобільні бригади виїжджають до кожного населеного пункту”, – зазначила директорка департаменту охорони здоров’я області Ольга Ярмоленко.

Додамо, станом на сьогодні в області зроблено 757 548 щеплень. Бустерні дози отримали 13 035 осіб.