В неділю на Тернопільщині пройдуть вибори

21/12/2018 Розмір тексту:

У неділю, 23 грудня, на Тернопільщині відбудуться перші вибори депутатів та голів об’єднаних територіальних громад. До забезпечення публічного порядку під час підготовки та проведення виборів буде залучено майже 250 правоохоронців.

Перші вибори відбудуться у п’яти ОТГ Тернопільщини. Депутатів та голову обиратимуть у Копичинецькій (Гусятинський район), Купчинецькій (Козівський район), Монастириській (Монастириський район), Білецькій та Настасівській (Тернопільський район) об’єднаних територіальних громадах. Також пройдуть проміжні вибори депутатів по округах №2, 4, 21 Байковецької сільської ради Тернопільського району.

Під час волевиявлення працюватимуть 6 територіальних та 45 дільничних виборчих комісій. Очікується, що участь у виборах візьмуть близько 35 тисяч громадян.

Як розповів заступник начальника Головного управління Нацполіції краю Михайло Білецький, майже 250 правоохоронців забезпечуватимуть публічний порядок під час підготовки та проведення виборчого процесу. Більше сотні працівників нестимуть службу безпосередньо на виборчих дільницях. Також понад 70 поліцейських стежитимуть за правопорядком на вулицях населених пунктів, де відбуватиметься голосування.

Поліція закликає громадян не порушувати правопорядок та діяти відповідно до норм діючого законодавства.