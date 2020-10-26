В аварії на Тернопільщині загинув чоловік

25 жовтня на Тернопільщині трапилася смертельна ДТП.

О 19.26 районна бригада швидкої виїжджала на трасу біля с. Городок Заліщицького району, де уже не змогла надати допомогу 34-річному пацієнтові, пише Терміново. Про це повідомив генеральний директор центру екстреної медичної допомоги Тернопільщини Михайло Джус.

Чоловік, не впоравшись із керуванням власного авто, врізався в огорожу й отримав травми не сумісні з життям… Медики швидкої констатували біологічну смерть до прибуття бригади швидкої допомоги.