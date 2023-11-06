Утікача-невдаху з Тернопільщини спіймали на кордоні з Румунією. ФОТО

Порушників кордону зупинили на кордоні з ЄС прикордонники Мукачівського загону.

Шість спроб перетину кордону поза пунктами пропуску припинили наряди відділень інспекторів прикордонної служби «Солотвино», «Богдан» та «Хижа» на українсько-румунській ділянці держрубежу. У результаті було затримано 10 чоловіків призовного віку. П’ятеро із затриманих є жителями Закарпаття, двоє з Київщини, решта – жителі Миколаївської, Тернопільської та Запорізької областей.

Ще три спроби порушень припинили на українсько-угорській ділянці кордону військовослужбовці відділів «Лужанка» та «Вилок». Потрапити до сусідньої Угорщини намагались шестеро осіб: двоє харків’ян, один львів’янин, двоє жителів Запорізької області та один закарпатець.

Для з’ясування усіх обставин та складання протоколів про адмінправопорушення, передбачене ст. 204-1 КУпАП «Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України», затриманих доставили до прикордонних підрозділів.

Наразі співробітники оперативно-розшукових підрозділів Мукачівського загону встановлюють коло осіб причетних до організації незаконних подорожей чоловіків за кордон.