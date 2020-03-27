Вище керівництво держави повинне подбати про те, аби люди в період карантину не залишися без засобів існування через відсутність грошей.

Про це у прямому ефірі медіаплатформи «Файне місто» заявив депутат Тернопільської обласної ради від ВО «Свобода» Василь Чашка.

– Світова фінансова криза відгукнулася і на території нашої держави. Упродовж багатьох років ми спостерігали низьку купівельну спроможність, тому зараз немає ніяких гарантій, що люди зможуть надалі себе забезпечувати. Президент Зеленський, Кабмін, ВРУ повинні негайно над цим замислитися. Влада має забезпечити платоспроможність, підтримати малий та середній бізнеси. Цю ланку знищували роками. Влада впроваджує своєрідні податкові канікули, але варто розуміти, що підприємства, які наповнювали бюджет та виплачували заробітні плати, зараз зупинилися. Люди фактично перебувають на межі голоду. Я хотів би побачити більш кардинальні кроки центрального керівництва держави для того, щоб жодна людина не могла собі відмовити в елементарному. Щодо надзвичайного стану, то, за неофіційною інформацією, влада таки думала його запроваджувати. Вирішення такого важливого питання сьогодні не лише в компетенції президента та Верховної Ради України, але й Міністерства охорони здоров’я. Медики повинні дати свої рекомендації та оцінити ризики, – зазначив Василь Чашка.

Також свободівець закликав жителів Тернопільщини без потреби не виходити з дому, берегти себе та не наражати на небезпеку інших.

– Досвід Італії показує, що люди з найменшим кашлем чи температурою рвалися в медзаклади, думаючи, що в них – коронавірус. Натомість італійський уряд попросив громадян з легкою формою захворювання перебувати вдома, під контролем лікаря, а не заповнювати так звані «ліжко-місця». Через спалах вірусу у лікарнях Італії практично всі відділення переформатовують під реанімаційні. Італійці зрозуміли, що не варто відвідувати лікарню без нагальної потреби, тому залишаються вдома. Чим більше люди дотримуватимуться карантинних заходів та з лояльністю поставляться до незручностей, тим легше нам вдасться пережити епідемію. Бережіть себе та оточення. Думаю, наша національна солідарність повинна спрацювати, – додав Василь Чашка.