Україна пережила чергову масовану атаку з повітря: ракети були і над Тернопільщиною

Зранку 8 січня російські війська вкотре завдали масованого ракетного удару по Україні. Зокрема, було зафіксовано пуски ракет «Кинджал».

Про це повідомляє Захід.нет з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

Обстріл України росіяни традиційно почали із застосування дронів Shahed. Кілька груп дронів-камікадзе атакували Україну з півдня.

Вже за кілька годин було зафіксовано виліт 11 бортів Ту-95МС з аеродрому «Оленья» (Мурманська область). Біля 6:00 було підтверджено перші пуски крилатих ракет.

Приблизно тоді ж було було зафіксовано зліт МіГ-31К з аеродрому «Саваслейка» Нижньогородської області, які згодом атакували Україну ракетами «Кинджал».

За даними Повітряних сил, частина ракет летіла в напрямку Дніпра, Харкова і Запоріжжя, ще частина – в західному напрямку, зокрема і на Львівщину. Згодом ракети по суті зробили велике коло: із Тернопільщини і Львівщини змінили курс на Хмельниччину, а тоді – розвернулись назад на Львівщину.

У вище згаданих областях активно працювала ППО. Про наслідки її роботи та про деталі щодо кількості ракет Повітряні сили повідомлять згодом.

У Запоріжжі пролунало щонайменше 5 вибухів під час ракетної атаки, є влучання у житлових районах, щонайменше дві людини постраждали.

В Харкові пошкоджено підприємство, навчальний заклад. Травмовано 53-річну жінку. У місті Зміїв Чугуївського району зафіксоване влучання у приватний будинок. Медики надають допомогу двом постраждалим, за попередніми даними, під завалами перебувають ще дві людини.