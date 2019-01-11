Учням тернопільських коледжів та ПТУ підготували “сюрприз”

11/01/2019 Розмір тексту:

Цього року зовнішнє незалежне оцінювання з двох предметів складатимуть учні коледжів і ПТУ. Нагадаємо, минулого року такі особи брали участь у ЗНО лише з одного предмета – української мови та літератури. Результати тестувань у багатьох із них були невисокими.

Зовнішнє незалежне оцінювання обов’язкове для всіх, хто здобуває атестат про повну середню освіту. Відтак уникнути ЗНО тим, хто залишив школу після дев’ятого класу і навчається в ПТУ або коледжі, не вдасться. Як повідомив заступник директора Тернопільського обласного комунального інституту післядипломної педагогічної освіти та моніторингу якості освіти Юрій Шайнюк, студенти закладів вищої та професійної освіти складатимуть ДПА у формі ЗНО з двох предметів: української мови та на вибір: математики або історії України.

«ЗНО поєднуватиметься із державною підсумковою атестацією. Це стосуватиметься учнів 11-го класу, а також студенів коледжів і ПТУ, які цього року завершуватимуть здобуття повної загальної середньої освіти», – зазначив Юрій Шайнюк.

Додамо, Міністерство освіти і науки планує запровадити ЗНО і для дев’ятикласників. Зокрема, така форма державної підсумкової атестації буде обов’язковою для тих, хто навчається в новій українській школі.

Додамо, на Тернопільщині розпочалася реєстрація учасників пробного ЗНО, яка триватиме до 31-го січня, а безпосередньо пробні іспити відбудуться 16-го та 23-го березня 2019-го року.

Софія Романська