Найскладніша ситуація з працевлаштуванням – у Зборівському районі. Там на одну вакансію претендує 38 осіб.

Про це повідомив директор Тернопільського обласного центру зайнятості Василь Олещук. А загалом у регіоні зареєстровано понад десять тисяч безробітних.

На початку березня 2020 року у Тернопільській області було зареєстровано 10,8 тис. безробітних, третина з них – молодь віком до 35 років, – розповідає Василь Олещук. Більшість безробітних проживає у сільській місцевості.

«Найважче працевлаштуватися у Зборівському районі, там на одну вакансію 38 претендентів. Категорія, яку складно працевлаштувати, це люди, яким більше сорока років, які проживають у сільській місцевості. На замовлення роботодавців 571 безробітний проходив профпідготовку. 276 – завершили навчання, яке дало можливість 144-м з них знайти прийнятні місця праці. 103 особам видано ваучери на оплату навчання».

В обласному центрі зайнятості зареєстровано близько півтори тисячі вакансій, більшість з них – для кваліфікованих робітників. Зокрема, переважно роботодавці краю шукають продавців, водіїв, трактористів, кухарів, офіціантів, охоронників, швачок.

Софія Романська