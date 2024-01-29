Знову важка непоправна втрата для Тернополя.

25 січня на фронті загинув Ігор Федорчак. Захиснику було лише 29 років. Про це повідомив міський голова Тернополя Сергій Надал.

“Наші молоді, безстрашні хлопці віддають свої життя у боротьбі за Україну. На фронті загинув захисник Федорчак Ігор Вікторович (04.05.1994 р.н.). Його життя обірвалося 25 січня під час виконання бойового завдання за призначенням у Запорізькій області. Висловлюємо щирі співчуття родині, близьким воїна. Вічна пам’ять і слава українському воїну, який захищав Батьківщину та кожного з нас”, – ідеться у зверненні очільника громади.