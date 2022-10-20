Маскувальні сітки плетуть студенти педуніверситету у вільний від навчання час. Від початку російсько-української війни дівчата і хлопці виготовили їх кілька гектарів.

Сітки захищають українських захисників від ворожого ока. Наразі ці засоби особливо затребувані, – кажуть волонтери. Відтак студенти розширили виробництво. Координують роботу викладачі. Також долучаються до плетіння сіток охочі тернополяни.

«Волонтерство – це особливий вид доброчинної діяльності, адже вимагає особливої пожертви, особистої участі. Волонтер отримує духовну винагороду за свою роботу, набуває нового життєвого досвіду, професійних та особистісних якостей. Отже, плетіння маскувальних сіток – це дуже необхідний та потрібний вклад в нашу Перемогу. Адже з кожною виплетеною стрічкою Перемога стає все ближче і ближче! Долучаємося усі разом до благородної справи, разом ми непереможні», – каже учасниця волонтерського проекту Галина Олійник.

Додамо, маскувальні сітки студенти передають на території, де тривають бої.