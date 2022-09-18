У Тернополі шукають охочих плести маскувальні сітки. Робота проходить на базі історичного факультету педагогічного університету.

Українські захисники постійно замовляють маскувальні сітки, – каже волонтер Олександр Пільгун. Втім, охочих їх створювати останнім часом поменшало.

“У Тернополі потрібні люди, щоб в’язати маскувальні сітки. Наразі є все — готові матеріали вже під осінні кольори, самі сітки, приміщення, але немає людей. Щодня приходять в’язати сітки близько п’яти людей, і то всі переселенці. А наші де? Тернополяни? Ми вже перемогли? Всі наші бійці повернулись додому? Нам терміново потрібна ваша допомога. Приходьте на вул. Громницького, 1, корпус Історичного факультету у Тернополі. Працюємо щодня з 9.00 до 19.00. Можна також приходити на годинку чи дві. Приходьте самі і приводьте друзів. Це цікавий досвід, нові знайомства і дуже дієва допомога армії! Для того, щоб плести сітки, досвід непотрібний, ви опануєте це все за 10-15 хв. Робота надзвичайно проста і корисна. Кількість запитів від наших захисників вже доходить до сотні. Подаруйте трішки свого часу на корисну справу та реальну дієву допомогу нашим хлопцям, і це допоможе зберегти їхні життя”.

Додамо, тернопільські студенти-історики плетуть маскувальні сітки від початку російсько-української війни. Юнаки та дівчата займаються цим у вільний від навчання час.