Комітет парламенту з питань організації влади, місцевого самоврядування та регіонального розвитку затвердив в цілому проект нового районного поділу Тернопільської області.

До поданого Кабміном проекту внесено косметичні зміни. Кількість районів залишена та ж – три. Діючий Теребовлянський район віднесено з Чортківського до Тернопільського району. Також до столичного району віднесено Залозецьку ОТГ.

Місцеві вибори в жовтні 2020 року мають відбутися вже на новій територіальній основі.

Читайте на цю тему:

У Кабміні оприлюднили проект районного поділу Тернопільщини