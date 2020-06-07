Планується створення 3 укрупнених районів – Тернопільського, Чортківського та Кременецького. В Кабміні наразі не бачать четвертого – Бережанського, якого лобіює заступник Труша – Валов, і проти якого виступають у решти районах.

Згідно проекту, який з’явився на сайті Децентралізація, населення проектного Тернопільського району буде складати 495 тисяч осіб, Чортківського – 395 тисяч осіб, Кременецького – 155 тисяч осіб. Деталі, які райони увійдуть куди, можна побачити на КАРТІ.

Мінрегіон направив проект цього документу на погодження до центральних органів виконавчої влади, облдержадміністрацій та асоціацій органів місцевого самоврядування.

В Мінрегіоні звертають увагу на те, що райони є штучними утвореннями для організації на їх території, в першу чергу, державної виконавчої влади, і ключовим тут є максимальна ефективність з мінімальними затратами на її утримання. Послуги, які раніше громадяни отримували в райцентрах, надаватимуться на найближчому до людей рівні – рівні громад, як це сьогодні вже відбувається в об’єднаних громадах, у Центрах надання адміністративних послуг.