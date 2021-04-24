Холодна повітряна маса огорне Тернопільщину Вербної неділі.

За прогнозами Укргідрометеоцентру, у краї пройдуть дощі, місцями можливий мокрий сніг. Щодо температурних показників, то вони коливатимуться від 3 до 7 градусів тепла.

Погодні умови на Тернопільщині зумовлюватиме атмосферний фронт. Внаслідок його впливу пройдуть холодні дощі та залишатимуться низькими температурні показники.

“Вербна неділя в Україні буде холодною. Вночі можливі заморозки, вдень +7 градусів. До регіону навідається черговий атмосферний фронт. Переважатиме холодна погода з ймовірними нічними заморозками. Вся надія на порятунок ніжного весняного цвіту, маленьких нових дачних саджанців якраз на хмарність з вологою”, – зазначає синоптик Наталка Діденко.

Затяжна холодна весна може позначитися на майбутньому урожаї. Аграрії побоюються, що цей сезон буде складним. Тим часом синоптики тішать лише мимовільним потеплінням напередодні Великодня, а далі волога прохолодна погода може повернутися.