Неуважність, безпечність та порушення правил дорожнього руху – причина автопригод, у яких травмуються та гинуть люди. Впродовж доби 1 листопада правоохоронці зареєстрували на дорогах дві аварії з потерпілими.

У Тернополі на вулиці Медова близько 13:45 під колеса автівки потрапив пішохід. За попередніми даними, водій автомобіля Volkswagen Transporter, рухаючись заднім ходом, збив жінку, 1935 року народження. Її з тілесними ушкодженнями бригада екстреної меддопомоги доправила до лікарні. У водія взяли зразки крові для перевірки на вміст алкоголю.

Ще один перехожий потрапив під колеса іномарки в обласному центрі о 22:30. Водій автомобіля Toyota Yaris, рухаючись вулицею Руська, допустила наїзд на 27-річного жителя Кременеччини. Чоловік переходив дорогу на нерегульованому пішохідному переході. Потерпілого госпіталізували до лікарні.

Триває слідство. Поліціянти звертаються до усіх учасників дорожнього руху бути обережними, а особливо в темну пору доби.