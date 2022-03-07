У Тернополі зустріли тіло загиблого бійця Романа Стецюка: йому було лише 24 роки. ФОТО

Близько пів сотні тернополян зустріли тіло бійця Романа Стецюка, який загинув 5 березня поблизу Сєвєродонецька на Луганщині. Серед них рідні та друзі військовослужбовця.

“Роман дуже був доброю людиною. Грав у футбол. Пішов за контрактом на війну”, – розповів Суспільному дядько загиблого Богдан Стецюк.

Окрім родичів, тіло загиблого зустрічали тернополяни.

“Ми прийшли віддати шану і честь йому. Дуже вдячні людям, які нас захищають, дуже вдячні нашим героям”, – каже тернополянка Людмила Загорська.

Романові Стецюку було 24 роки. Він родом із села Заруддя Збаразької громади. Грав за футбольні команди “ДСО Поділля”, “Козова та “Говерла”, – розповів його товариш Роман Кирилів.

За його словами, поховають Романа Стецюка завтра на Микулинецькому цвинтарі в Тернополі.