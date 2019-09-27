На дві гривні подорожчали послуги на централізоване водопостачання та водовідведення у Тернополі з 22 вересня.

Коригування тарифів відбулося відповідно до Постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг від 17 вересня 2019 року. Тепер вартість водопостачання коштує 8,652 гривень за кубометр з ПДВ, а водовідведення – 11,352 гривень з ПДВ. Споживачі, що користуються обома послугами, відповідно сплачуватимуть 20 гривень за кубометр. У відділі розрахунків населення КП “Тернопільводоканал” зазначають, що нарахування за воду до 22 вересня здійснюватимуть за попередніми тарифами й рекомендують споживачам подати показники лічильників й розрахуватися, згідно з ними.

З початку 2019 року це вже третє підняття ціни на водопостачання та водовідведення від КП «Тернопільводоканал». З першого січня тариф із 14,86 зріс до 16,30 гривень. Через півроку, з першого червня, його підняли ще майже на дві гривні – до 18,19 гривень за кубометр. Зараз вартість води так само зросла на дві гривні – до 20 гривень за кубометр. Підняття тарифів заплановане і на наступний рік. За попередніми розрахунками, водопостачання і водовідведення у 2020-му коштуватиме майже 33 гривні за кубометр. У КП «Тернопільводоканал» матеріали, що стосуються тарифів на наступний рік, вже подали на розгляд НКРЕКП.

Ольга Трач