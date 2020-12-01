Протягом тижня у Тернополі простежується негативна тенденція щодо кількості хворих на коронавірус. Щодоби в обласному центрі виявляють близько сотні нових інфікованих. Наразі число лабораторно підтверджених випадків зросло до 7494.

Понад 1700 жителів Тернополя продовжують хворіти. Більшість інфікованих переносять COVID-19 у легких і середніх формах, – розповів начальник відділу охорони здоров’я та медичного забезпечення ТМР Василь Даньчак. Близько двох сотень осіб перебувають у лікувальних закладах.

«У лікувальних закладах перебуває 172 пацієнти, серед них двадцять пацієнтів — мешканці області. У лікарні швидкої допомоги перебуває всього 67 пацієнтів, три пацієнти на апараті штучної вентиляції легень, 24 особи на кисневому концентраторі, 27 пацієнтів — на кисневій підтримці через кисневу маску. У лікарні №2, яка розгорнута на 50 ліжок, є 38 пацієнтів. У лікарні №2 перебуває близько 50 хворих. У дитячій міській лікарні, яка розгорнута на 56 ліжок, станом на сьогоднішній ранок є 15 хворих».

Загалом для хворих на коронавірус у лікарнях Тернополя передбачено понад триста місць. З них наразі заповнено близько половини.