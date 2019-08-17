У Тернополі внаслідок ДТП перекинулась машина.
Аварія сталася на вулиці Лучаківського. Там близько 23-ї години зіткнулись “Фольксваген” і “Шевроле Авео”, повідомляє TV-4.
Бус, яким керував 25-річний чоловік в’їхав у таксі, яке їхало у попутному напрямку попереду. Внаслідок аварії “Шевроле” закрутило, а “Фольксваген” перевернувся.
За кермом легківки перебував 57-річний чоловік. Він отримав незначні травми тому від гостіпалізації відмовився. Кермувальника буса і 31-річного пасажира госпіталізували.