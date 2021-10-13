У Тернополі запрацював ще один пункт масової вакцинації

Ще один пункт масової вакцинації запрацював у Тернополі. Його облаштували у торговому центрі «Орнава». Тут імунізують всіх охочих жителів краю вакциною CoronaVac від Sinovac.

Пункт вакцинації працюватиме з 9.00 до 16.00. Щеплення проводять без попереднього запису. Як зазначила директорка департаменту охорони здоров’я області Ольга Ярмоленко, запасів вакцини достатньо.

«В області створено усі умови для проведення вакцинації. Діють 15 центрів та 57 пунктів вакцинації. Мобільні бригади виїжджають на відділення «Укрпошти», де імунізують людей пенсійного віку, а також приїжджають додому до маломобільних людей. Вакцини в області достатньо. Можливостей, де можна зробити щеплення проти коронавірусу також достатньо. Тому закликаю усіх відповідально ставитися не лише до власного здоров’я, а й подумати про інших».

Додамо, учора в області щепили від COVID-19 1987 людей, другою дозою – 1 048. Всього з початку вакцинації імунізували 303 306 осіб.