У Тернополі заклали наріжний камінь під будівництво нового храму. ФОТО

29 вересня митрополит Тернопільський і Кременецький Нестор звершив чин освячення й закладення наріжного каменя для будівництва храму на честь Іверської ікони Божої Матері.

Також архієрей освятив місце, де постане храм.

Новий храм планують збудувати у мікрорайоні Дружба в Тернополі, повідомляють у Тернопільській єпархії ПЦУ.

Його Високопреосвященству співслужили настоятель майбутнього храму протоієрей Ігор Прийдун, завканцелярією єпархії протоієрей Володимир Зубілевич, секретар канцелярії протоієрей Сергій Росіцький та диякон Микола Заяць.

Закладаючи наріжний камінь храму, архієрей висловив сподівання, що вже найближчим часом з Божою допомогою парафіяни матимуть змогу молитися в новозбудованому храмі на честь Іверської ікони Божої Матері.