Вже цього тижня до Тернополя привезуть спалену військову техніку росіян. Глянути на неї зможе кожен.

Це анонсував в ефірі програми “Наше місто Тернопіль” студії “Файного міста” міський голова Сергій Надал.

Цю виставку організовують з нагоди відзначення Дня Державного прапора України та Дня Незалежності України. Подивитися на спалену техніку можна буде до кінця серпня.

“Починаючи з неділі до Тернополя привезуть спеціалізовану виставку. Це підбита ворожа російська техніка, яка буде розміщена на території поблизу Старого парку. Вона буде доступна до огляду, починаючи з неділі. Триватиме орієнтовно до кінця місяця. Кожен буде мати можливість безперешкодно прийти на цю виставку”, – розповів міський голова Тернополя Сергій Надал.

Нагадаємо, раніше міський голова повідомляв, що цьогоріч у Тернополі не буде гучних святкувань з нагоди державних свят та Дня міста.