У Тернополі викрили дві лабораторії, де виготовляли амфетамін. ФОТО

Служба безпеки України заблокувала у Тернополі діяльність злочинної групи. Зловмисники займалися виготовленням і збутом психотропної речовини, відомої як «амфетамін».

Оперативниками встановлено, що ділки щомісяця реалізовували майже 0.5 кг психотропу, вартість якого за цінами чорного ринку перевищує 200 тис. грн.

За даними слідства, кілька жителів обласного центру облаштували у власних помешканнях 2 підпільні нарколабораторії у яких синтезували амфетамін. Готову продукцію збували дрібними партіями серед наркозалежних осіб.

У ході обшуків, проведених за адресами мешкання зловмисників, правоохоронці виявили та вилучили:

– готовий до реалізації амфетамін;

– прекурсори, що використовуються для синтезу психотропних речовин;

– лабораторне обладнання;

– реагенти, які використовувалися під час виготовлення стимуляторів.

Наразі, 2 наркоторгівцям повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 307 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із можливістю внесення застави у сумі 198 тис. грн кожному.

Триває слідство для виявлення та притягнення до відповідальності всіх, причетних до діяльності угрупування, осіб. Заходи з викриття і припинення протиправної діяльності проводило УСБУ у Тернопільській області у взаємодії зі слідчими поліції за процесуального керівництва Тернопільської обласної прокуратури.



